Власти Гаити попросили США о военной помощи: в Госдепе ответили

Гаитянское правительство попросило США направить американских военных к ним с страну. Они хотят, чтобы войска защитили ключевые объекты инфраструктуры.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра по делам выборов и межпартийных отношений Матиаса Пьера. Просьба связана с убийством президента страны Жовенеля Моиза.

"Правительство Гаити просит, чтобы США направили войска для защиты главных объектов инфраструктуры", – сказано в сообщении.

В то же время представитель американского Государственного департамента подтвердил, что запрос был получен. Он добавил, что кроме безопасности, власти Гаити просят о помощи в расследовании убийства президента.

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"Мы контактируем с должностными лицами Гаити, чтобы решить, каким образом Соединенные Штаты могут оказать содействие", – заявил он агентству ТАСС.

Моиз был застрелен в ночь на 7 июля в собственной резиденции – дворце в Порт-о-Пренсе. Также ранения получила супруга главы государства.

После этого временным исполняющим обязанности президента был назначен глава правительства Клод Жозеф.

Как сообщал OBOZREVATEL, гаитянская полиция заявила, что к преступлению причастны 26 колумбийцев и двое американцев. Также правоохранители объявили о задержании 15 подозреваемых. Большинство их них схватили на территории посольства Тайваня.