Власти Гаити сообщили о ликвидации киллеров, убивших президента Моиза

Полиция ликвидировала четверых подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовеналя Моиза. Они были убиты в ходе перестрелки с силами безопасности.

Еще двоих подозреваемых задержали, сообщает ВВС. При этом правоохранители продолжили погоню за оставшимися нападавшими в столице страны Порт-о-Пренс.

Глава полиции Леон Чарльз заявил, что они будут убиты или схвачены. Он рассказал, что первая леди Гаити, которая была ранена во время нападения, находится в стабильном, но критическом состоянии. Трое полицейских, взятых в заложники, были освобождены.

Выступая после убийства, исполняющий обязанности премьер-министра Клод Жозеф призвал население к спокойствию и объявил общенациональное чрезвычайное положение. Он временно руководит страной.

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Отметим, что Моиз стал президентом Гаити в 2017 году, но в последнее время столкнулся с массовыми протестами с требованием его отставки. Перевороты, политическая нестабильность, широко распространенное насилие со стороны банд и стихийные бедствия преследовали страну на протяжении десятилетий и сделали ее самой бедной нацией в Америке.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент Гаити Жовеналь Моиз был смертельно ранен во время стрельбы группы неизвестных, которая ворвалась во дворец в Порт-о-Пренсе. Вместе с ним ранения получила его супруга, первая леди Мартина Моиз.