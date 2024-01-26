В США назвали победу Украины в войне с Россией своей 'стратегической целью': что будет с помощью

В Соединенных Штатах Америки верят, что до конца 2024 года Украина станет сильнее и будет иметь лучшие позиции для определения своего будущего. А будущее для нее – это американская помощь для победы в войне с Россией.

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Об этом заявил помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О'Брайен во время выступления 25 января в вашингтонском аналитическом центре German Marshall Fund. Его слова процитировал "Голос Америки".

"Как сказал президент Байден, мы поможем Украине победить. Следовательно, это стратегическая цель", – объяснил чиновник.

По его словам, достичь этого можно будет благодаря все еще ожидаемой дальнейшей финансовой помощи США и европейским обязательствам. В частности, он надеется на принятие решения ЕС о выделении помощи Украине в размере €50 млрд. Ожидается, что европейские лидеры рассмотрят вопрос на саммите на следующей неделе.

Что касается непосредственно американской помощи, представитель Госдепа признал, что со стороны Вашингтона здесь есть взлеты и падения.

"Но я скажу две вещи: есть огромная поддержка Украины в обеих палатах Конгресса, а проблема остается только в том, когда именно лидеры будут готовы вынести это на голосование. Каждый день люди воюют и гибнут, чтобы защитить их и нашу безопасность. И я думаю, сейчас – время для того, чтобы мы могли быть рядом с ними, двигаясь вперед", – высказался О'Брайен.

Дипломат по делам Европы и Евразии в Госдепе США недавно вернулся из Румынии, которую назвал ключевым союзником в поддержке Украины и украинского экспорта, и в частности, поддержки безопасности в Черном море. А в прошлом месяце он посетил Киев.

"Украинцы продолжают выбирать демократию, справедливость и европейское будущее, равно как дважды делали это на Майдане, и как сейчас происходит ежедневно на передовой борьбе против России", – сказал чиновник.

По его мнению, Кремль намерен продолжать свою войну, "пока не увидит результаты американских выборов в ноябре". Поэтому О'Брайен ожидает напряженных ближайших месяцев и отмечает, что зима на войне всегда тяжелая и жестокая.

Относительно финансирования украинских потребностей на пути к победе он добавил, что мощная международная коалиция помогает Украине, хотя Киев самостоятельно финансирует две трети военных потребностей за счет внутренних ресурсов.

Чиновник убежден, что стратегия военной кампании в этом году, чтобы победить Россию, наступательная, и будет опираться "на то, что было сделано в 2023 году". Особенно на "выдающийся успех в обеспечении доступа к Черному морю и дестабилизации возможностей России использовать Крым".

Говоря об альтернативных сценариях, которые рассматриваются сегодня в США на случай, если помощь Украине так и не проголосуется в Конгрессе, он отметил, что "воздержится от соблазна обсуждать "план Б".

"Пора для лидеров сказать, что мы осознаем срочность принятия решений и идти вперед. Это сделает Америку более безопасной и процветающей. Вопрос в том, есть ли у нас лидеры сегодня, чтобы достойно отреагировать на этот момент", – подытожил О'Брайен.

Как сообщал OBOZ.UA, в Белом доме выразили убеждение, что никаких послаблений или разобщенности в вопросе поддержки Украины со стороны Запада нет. Там подчеркнули, что страны, занимающие активную позицию по отражению российского вторжения, продолжают обеспечивать непрерывную помощь Киеву.

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