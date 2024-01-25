Вашингтон не видит никаких послаблений в международной поддержке Украины, – Кирби

В администрации главы Штатов Джо Байдена уверены, что никаких ослаблений или разобщенности в вопросе поддержки Украины, которая борется с полномасштабным вторжением России, нет. Страны, которые обычно занимают активную позицию относительно российского вторжения и помощи Украине, продолжают обеспечивать непрерывную помощь нашему государства.

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С таким заявлением выступил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне в четверг, 25 января, передает Укринформ. Он напомнил, что в Координационную группу по обороне Украины ("Рамштайн") входят более 50 государств.

Как известно, это группу возглавляет министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин. Эта коалиция партнеров, как отметил Кирби, все еще имеет очень много энергии, чтобы действовать для объединения помощи Киеву.

При этим решения о выделении Украине помощи принимает отдельно каждое государство.

"Мы не видели никакого ослабления или нехватки единства, когда речь идет о поддержке Украины", – подчеркнул американский чиновник.

Представитель Белого дома добавил, что несколько следующих месяцев могут быть для украинского государства критическими. Поэтому он призвал продолжать помогать украинской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, глава минобороны США Ллойд Остин заявил, что у Пентагона сейчас закончились деньги для помощи Украине. По его словам, Вашингтон не может поставлять Киеву ракеты и боеприпасы на том же уровне, что и год назад.

При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация на фронте, возможно, даже более серьезная, чем была с начала российского вторжения почти два года назад. Силам обороны многого не хватает, у некоторых подразделений, говорят сами военные, почти не осталось боеприпасов, чтобы защититься от обстрелов армии РФ.

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