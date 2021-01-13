В США нашли мертвым демонстранта, который украл из Капитолия ноутбук Пелоси

Марина Лисничук Мир 13:28, 13.01.2021 Обновлено: 13:47, 13.01.2021

В Джорджии (США) в собственном доме был найден мертвым 53-летний Кристофер Стэнтон Джорджия, который похитил во время штурма Капитолия ноутбук спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Судебно-медицинские эксперты округа Фултон считают причиной его смерти самоубийство, сообщают 11Alive и The Atlanta Journal-Constitution. Примечательно, что в один с ним день, 9 января, якобы покончил жизнь и офицер полиции, участвовавший в подавлении беспорядков в здании Конгресса.

Отмечается, что Джорджию обнаружила мертвым в подвале дома его супруга. Он лежал в луже крови. По словам следователей, мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудь. Правоохранители изъяли с места инцидента две полуавтоматические винтовки.

По сообщениям в СМИ, столичная полиция в Вашингтоне, округ Колумбия, арестовала Джорджию вечером 6 января. Его обвинили в "незаконном проникновении в государственную собственность" и нарушении городского комендантского часа в 18:00 в связи со штурмом Капитолия.

Он не признал себя виновным, а его адвокат от комментариев отказалась. Семья также не комментировала произошедшее.

Известно, что 9 января также умер сотрудник полиции Капитолия, 51-летний офицер Говард Либенгуд, который участвовал в подавлении штурма. По данным СМИ, он совершил самоубийство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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