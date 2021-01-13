У США знайшли мертвим демонстранта, який вкрав із Капітолію ноутбук Пелосі

У Джорджії (США) у власному будинку було знайдено мертвим 53-річного Крістофера Стентона Джорджію, який викрав під час штурму Капітолію ноутбук спікера Палати представників Ненсі Пелосі.

Судово-медичні експерти округу Фултон вважають причиною його смерті самогубство, повідомляють 11Alive і The Atlanta Journal-Constitution. Примітно, що в один із ним день, 9 січня, нібито наклав на себе руки й офіцер поліції, який брав участь у придушенні заворушень у будівлі Конгресу.

Зазначається, що Джорджію виявила мертвим у підвалі будинку його дружина. Він лежав у калюжі крові. За словами слідчих, чоловік помер від вогнепального поранення в груди. Правоохоронці вилучили з місця інциденту дві напівавтоматичні гвинтівки.

За повідомленнями в ЗМІ, столична поліція у Вашингтоні, округ Колумбія, заарештувала Джорджію увечері 6 січня. Його звинуватили в "незаконному проникненні в державну власність" і порушенні міської комендантської години о 18:00 у зв'язку зі штурмом Капітолію.

Він не визнав себе винним, а його адвокатка від коментарів відмовилася. Сім'я теж не коментувала подію.

Відомо, що 9 січня також помер співробітник поліції Капітолію, 51-річний офіцер Говард Лібенґуд, який брав участь у придушенні штурму. За даними ЗМІ, він наклав на себе руки.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 січня прихильники президента США Дональда Трампа перервали засідання Конгресу, який зібрався, щоб офіційно оголосити Джо Байдена новим лідером країни. Натовпи протестувальників штурмували будівлю і прорвалися всередину.

Під час зіткнень загинули 5 осіб. Серед них – ветеранка ВПС США Ешлі Беббіт, у яку вистрілили впритул. А в лікарні від отриманих під час зіткнення з протестувальниками також помер поліцейський.