В США из-за сторонников Трампа стянули военную технику к Капитолию. Фото

В субботу, 18 сентября, Вашингтоне (США) возле Капитолия, где находится Конгресс, начался митинг сторонников 45-го американского президента Дональда Трампа. Полиция оцепила район, установив ограждения.

Как пишет The New-York Times, на митинг пришло менее ста человек. Митинг стал первым значительным протестом с 6 января, когда протестующие устроили погромы в американской столице. В результате беспорядков погибли пять человек и сотни были арестованы. Так что сегодняшний митинг был назван "Справедливость для J6".

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На митинг люди пришли с плакатами, где поддерживали участников штурма Капитолия, а также призывали освободить людей, которых якобы незаконно задержали.

Полиция оградила Капитолий металлическим забором и рядом грузовиков. Помимо силовиков в обмундировании, на улицы Вашингтоне снова вывели конную полицию. Под Капитолий прибыло подкрепление из соседних округов, на улицах были видны бронированные машины. К полной боевой готовности были приведены военнослужащие Национальной гвардии из округа Колумбия.

"Наша миссия – обеспечить безопасность во время этого мероприятия… У нас есть план, как это предотвратить или как остановить противоправные действия как можно скорее", – сообщил глава полиции Капитолия Томас Мангер.

В местной полиции сообщили, что были зафиксированы немногочисленные драки, но конфликты были разрешены. Правоохранители арестовали несколько человек, в том числе человека, у которого с собой было оружие.

Напомним, что 6 января Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Позже сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе.

Как сообщал OBOZREVATEL, общественное одобрение президента США Джо Байдена упало до самого низкого уровня с момента его назначения. Президента поддерживают 44% взрослого населения, 50% не одобряют, а остальные не определились.