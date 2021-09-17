Поддержка Байдена в США упала до самого низкого уровня

Общественное одобрение президента США Джо Байдена упало до самого низкого уровня с момента его назначения. Президента поддерживают 44% взрослого населения, 50% не одобряют, а остальные не определились.

Такие данные показал национальный онлайн опрос, проведенный 15-16 сентября агентством Reuters. Он включает в себя ответы более тысячи человек.

Вероятно, граждане более критически относятся к решениям Байдена по сдерживанию коронавирусной инфекции в США. Это связано с тем, что количество смертей от COVID-19 резко возросло по всей стране. Кроме того, на уровень поддержки президента повлияло то, что поддерживаемое США правительство Афганистана рухнуло.

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Согласно еженедельному опросу, количество американцев, одобряющих реакцию Байдена на пандемию, впервые упало ниже 50%. Так, около 48% одобрили политику президента в отношении COVID-19, а 46% не одобрили.

Отмечается, что в тот же период президентства Дональда Трампа около 38% американцев одобряли его работу на посту, а 57% не одобряли.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден во время выступления на митинге в Калифорнии перекрестился, вспомнив своего бывшего соперника по президентской гонке Дональда Трампа. Жест политика вызвал смех и одобрительные аплодисменты среди его поклонников.