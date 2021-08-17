В Совбезе ООН призвали Афганистан сформировать новое правительство с участием женщин

Совет Безопасности ООН призвал немедленно прекратить насилие в Афганистане после завладения страной талибами, а также провести инклюзивные переговоры по формированию нового правительства Афганистана, в состав которого войдут женщины.

Об этом сообщил телеканал abcNews. Отмечается, в своем заявлении ООН подчеркнула, что территория Афганистана не должна использоваться "Талибаном" для угроз или нападения на любую страну.

Совбез ООН призвал к срочным переговоров по урегулированию нынешнего кризиса власти в стране. В заявлении организации отмечается, что новое правительство должно быть "единственным, всеобъемлющим и репрезентативным, включая полную, равную и значимую роль женщин".

Видео дня

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш призвал талибов к немедленному прекращению насилия. Он сказал, что особенно обеспокоен сообщениями о нарушении прав человека в отношении женщин и девушек Афганистана, которые боятся возвращения к темным временам, когда в 1990-х годах талибы, тогда также пришедшие к власти, запретили девушкам получать образование и ввели жесткие ограничения в отношении женщин.

"Мир следит за событиями в Афганистане с тяжелым сердцем и глубоким волнением о том, что впереди", — сказал Гутерриш.

Он призвал прекратить насилие на территории государства и восстановить безопасность, гражданский и конституционный порядок.

Посол Афганистана в ООН Гулам Исакай призвал не признавать восстановления Исламского Эмирата, которое могут ввести талибы.

Он сказал, что выступает от имени миллионов людей в Афганистане, чья судьба висит на волоске, а будущее чрезвычайно неопределенно, "включая миллионы афганских девушек и женщин, которые скоро потеряют свободу образования, труда и участия в политической, экономической и социальной жизни страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 августа талибы заняли Кабул. Столица упала практически без сопротивления. Таким образом, боевики установили контроль над всей территорией Афганистана.

Они одновременно утверждают: война закончена и преследовать военных или мирных жителей представители "Талибана" якобы не будут. ООН, а также журналисты сообщают об обратном.

Более подробно об этом радикальном исламском движении можно почитать в нашем материале.