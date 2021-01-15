В Словакии ввели штрафы за внеочередную вакцинацию против COVID-19

Власти Словакии ввели большие штрафы для медицинских учреждений, которые будут нарушать установленный порядок вакцинации против коронавируса.

Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр страны Игорь Матович. Примечательно, что наказание за подобные нарушения уже закрепили законодательно.

"Парламент одобрил изменение в закон, накладывающий штраф 10 000 евро на медицинское предприятие, которое вакцинирует кого-то вне списка ожидания", – написал политик.

Опыт Польши

Напомним, что в Польше вспыхнул большой скандал из-за того, что прививки вне очереди получил ряд звезд и известных политиков. Таким образом, они отсрочили прививание пенсионеров, учителей и сотрудников силовых структур.

После огласки Варшавский медицинский университет, ответственный за незаконную вакцинацию, оштрафовали минимум на 250 000 злотых (примерно $ 67,5 тыс.). Кроме того, президента правления Университетского клинического центра, доктора медицины Еву Тшлепу уволили.

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