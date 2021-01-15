У Словаччині ввели штрафи за позачергову вакцинацію проти COVID-19

Вікторія Довгань Світ 10:33, 15.01.2021 Оновлено: 11:12, 15.01.2021

Влада Словаччини запровадила великі штрафи для медичних установ, які порушуватимуть встановлений порядок вакцинації проти коронавірусу.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook прем'єр-міністр країни Ігор Матович. Показово, що покарання за подібні порушення вже закріпили законодавчо.

"Парламент схвалив зміну до закону, який накладає штраф 10 тисяч євро на медичне підприємство, котре вакцинує когось поза списком очікування", – написав політик.

Досвід Польщі

Нагадаємо, що в Польщі спалахнув великий скандал через те, що щеплення поза чергою отримала низка зірок та відомих політиків. Так, вони відтермінували щеплення пенсіонерів, учителів та співробітників силових структур.

Після розголосу Варшавський медичний університет, відповідальний за незаконну вакцинацію, оштрафували щонайменше на 250 000 злотих (приблизно $67,5 тис). Крім того, президентку правління Університетського клінічного центру, докторку медицини Єву Тшлепу звільнили з посади.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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