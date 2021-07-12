В Словакии во время урагана выпал град размером в мяч для гольфа. Фото

На востоке Словакии 11 июля прошли сильные ливни с ветром и выпал град, который по размеру иногда был как мяч для гольфа. В Кошице он сыпал в течение почти 20 минут.

Непогода побила имущество жителей в нескольких районах. Об этом сообщает Mukachevo.net (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что во время ливня в Кошице вода смыла грунтовые и затопила центральные дороги, снося за собой деревья.

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На одной из улиц в городе сорвало металлические листы с крыши – они упали на землю.

Тогда как в Пряшевском округе непогода затопила несколько деревень. Известно, что больше всего стихия нанесла бедствий в северо-восточном районе региона.

В селе Ленартов, как видно из опубликованных кадров, подтопленными оказались 15 частных домов. На место для ликвидации последствий непогоды прибыли спасатели и пожарные.

По словам метеорологов, буря стала следствием сильной жары, которая удерживается в том числе и в Словакии в течение последнего месяца.

Напомним: на днях на юго-востоке США разбушевался тропический шторм Эльза и пронесся сильный торнадо. В Джексонвилле (штат Флорида) в результате непогоды погиб один человек, а на базе подводных лодок в штате Джорджия ранения получили 10 людей.

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