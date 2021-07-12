В Словакии во время урагана выпал град размером в мяч для гольфа. Фото
На востоке Словакии 11 июля прошли сильные ливни с ветром и выпал град, который по размеру иногда был как мяч для гольфа. В Кошице он сыпал в течение почти 20 минут.
Непогода побила имущество жителей в нескольких районах. Об этом сообщает Mukachevo.net (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что во время ливня в Кошице вода смыла грунтовые и затопила центральные дороги, снося за собой деревья.
На одной из улиц в городе сорвало металлические листы с крыши – они упали на землю.
Тогда как в Пряшевском округе непогода затопила несколько деревень. Известно, что больше всего стихия нанесла бедствий в северо-восточном районе региона.
В селе Ленартов, как видно из опубликованных кадров, подтопленными оказались 15 частных домов. На место для ликвидации последствий непогоды прибыли спасатели и пожарные.
По словам метеорологов, буря стала следствием сильной жары, которая удерживается в том числе и в Словакии в течение последнего месяца.
Напомним: на днях на юго-востоке США разбушевался тропический шторм Эльза и пронесся сильный торнадо. В Джексонвилле (штат Флорида) в результате непогоды погиб один человек, а на базе подводных лодок в штате Джорджия ранения получили 10 людей.
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26 июня гигантским градом накрыло Киевщину, который побил авто. Опасные осадки зафиксировали жители нескольких населенных пунктов, в том числе Боярки, Бобрицы, Фастова, Бородянки.
В Раховском районе на Закарпатье спасатели третьи сутки ликвидировали последствия паводка. Сильные ливни в регионе прошли еще 10 июля, в результате непогоды многие домохозяйства и подвалы были затоплены.