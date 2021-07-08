Торнадо наделал беды на базе подводных лодок ВМС США, пострадали 10 человек. Видео

На юго-востоке США разбушевался тропический шторм Эльза и пронесся сильный торнадо. В Джексонвилле (штат Флорида) вследствие непогоды погиб один человек, а на базе подводных лодок в штате Джорджия ранения получили 10 людей.

Непогода также ударила по Южной Каролине. Так, на острове Эдисто штормовой ветер повалил деревья, которые блокировали дороги, и спровоцировал аварию на линии электропередач. В результате район остался без света, передает weather.com (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По состоянию на 8:00 четверга, 8 июля, в штате Южная Каролина более 18 000 домов и предприятий по прежнему были без электричества, а во Флориде – более 2400 потребителей.

Видео дня

Днем ранее, 7 июля, на фоне тропического шторма образовался торнадо, который накрыл палаточный лагерь на базе военно-морских подводных лодок Кингс-Бэй на юге Джорджии.

Там пострадали 10 человек, их госпитализировали в местные медицинские учреждения.

Повреждения также получили несколько транспортных средств, зданий и сооружений на паркинге для домов на колесах. Некоторые авто перевернуло на крышу.

Представитель базы Скотт Бассетт уточнил, что угрозы для жизни пострадавших нет.

"Парк для автофургонов сильно пострадал. Трейлеры перевернуты, трейлеры в озере!" – сообщил очевидец, который снял последствия торнадо на видео.

На Facebook-странице Кингс-Бэй отмечается, что военная техника на базе не пострадала. Представители базы также поблагодарили службы спасения за оперативность. "Их быстрая реакция, безусловно, помогла", – сказано в сообщении.

Известно, что Эльза – пятый по счету атлантический шторм и первый ураган сезона 2021 года.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Черном море недалеко от города Амасра (Турция) 4 июля образовался огромный торнадо. Он испугал очевидцев, но до берега так и не дошел, приблизившись к суше на расстояние около 300 метров.