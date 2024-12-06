В Сирии повстанцы наступают на Хомс: Асад уже потерял контроль над третьим крупным городом

В Сирии повстанцы продвинулись в третий крупный город страны Хомс. В настоящее время группировка повстанцев "Гаят Тахрир аль-Шам" пытается войти в город и, таким образом, отрезать столицу Дамаск от побережья, где у российских союзников сирийского диктатора Башара Асада есть военно-морская и военно-воздушная базы.

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О наступлении на Хомс сообщает Reuters, ссылаясь на источники как среди повстанцев, так и среди террористической группировки "Хезболла", которая также является союзником Асада. Таким образом, "уже третий большой город вышел из-под контроля Башара Асада через неделю", отмечает агентство.

Также "Гаят Тахрир аль-Шам" вместе с сирийскими курдскими бойцами захватили Дейр-эль-Зор, главный плацдарм правительства в пустыне на востоке страны. Захвачены города Талбиса и Растан рядом с Хомсом. В городе Герак в южной провинции Дераа сирийские повстанцы захватили одну из главных армейских баз "Лева 52".

В свою очередь сирийские военные Асада заявили, что сообщения об их уходе из Хомса не соответствуют действительности, отметив, что они развернуты там "вдоль стабильных и надежных линий обороны". Отдельно иранская "Хезболла" сообщила о предоставлении помощи силам Асада в Хомсе, сообщает агентство.

"Тегеран уже принял все необходимые меры для увеличения количества своих военных советников в Сирии и развертывания там сил. Теперь Тегеран предоставляет Сирии разведывательные данные и спутниковую поддержку. По всей вероятности, Тегерану нужно будет прислать отдельно дополнительную военную технику, ракеты и беспилотники в Сирию", – цитирует Reuters неназванного иранского чиновника.

Также агентство цитирует жителя Хомса, который сказал, что офисы главных служб безопасности Сирии опустели, а чиновники покинули город.

Руководитель группировки "Гаят Тахрир аль-Шам" Хасан Абдул Гани обратился к военным Асадам и призвал их дезертировать. Повстанцы преследуют цель "разстраивать Сирию и вернуть сирийских беженцев из Ливана и Европы домой", сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, сирийские повстанцы также объявили о наступлении на город Хама, который сейчас контролируют проправительственные силы президента Башара Асада. Командир повстанцев заявил, что его бойцы уже проникают в Хаму, двигаясь по нескольким направлениям в центр города.

Сирийская армия отрицает эти сообщения, утверждая, что их силы все еще находятся где-то в окрестностях Хамы, где они занимают оборонительные позиции.

О том, что в центральной провинции Хама оппозиционные группировки начали битву с проправительственными силами, сообщалось несколько дней спустя. В то же время бойцы, поддерживаемые США и возглавляемая курдами коалиция, борются с войсками Башара Асада на северо-востоке страны.

Тем временем Россия начала выводить свои корабли с военно-морской базы в сирийском Тартусе. Причиной стало очевидно приближение к этой базе линии боевого столкновения между войсками режима диктатора Башара Асада и силами повстанцев.

Ранее в ГУР рассказали, что ситуация в Сирии продолжает обостряться. Российские военные, находящиеся на территории Сирии, сталкиваются со значительными трудностями из-за успехов оппозиционных сил. В военной разведке Украины утверждают, что они сбегают с позиций, оставляя оружие и технику.