Сирийские повстанцы заявили о заходе в большой город Хама, контролируемый силами Асада: что известно о ситуации

Сирийские повстанцы объявили о наступлении на город Хама, который контролируют проправительственные силы президента Башара Асада. Операция была начата в четверг, но правительственная армия опровергла эти сообщения.

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Там утверждают, что ее силы при поддержке российских авиаударов пытаются остановить наступление повстанцев, активно продвигающихся в сторону города. Об этом пишет Reuters.

Командир повстанцев Хассан Абдул Гани заявил, что его бойцы уже заходят в Хаму, двигаясь по нескольким направлениям к центру города. Он также опубликовал кадры, где повстанцы встречаются с местными жителями и передвигаются на военных автомобилях и мопедах.

Однако сирийская армия отрицает эти сообщения, утверждая, что их силы все еще находятся в окрестностях Хамы, где они занимают оборонительные позиции.

После недавнего захвата Алеппо повстанцы активно двигаются к югу, приближаясь к Хаме, что является важным стратегическим городом на пути в Дамаск. Хама имеет особое значение из-за своего географического положения, ведь она находится на перекрестке важных дорог, соединяющих главные города Сирии. Ее захват мог бы открыть путь к Хомсу, важному центральному городу.

Хама оставалась в руках правительства на протяжении всей гражданской войны, вспыхнувшей в 2011 году как восстание против президента Башара Асада. Его падение в результате возрождения мятежа вызвало бы шок в Дамаске и его российских и иранских союзников.

В то же время, по словам местных жителей, в городе наблюдается затишье: отключен интернет и опустевшие улицы, что может свидетельствовать о подготовке к возможным боевым действиям.

Ранее сообщалось, что в Сирии в центральной провинции Хама оппозиционные группировки продолжают битву с проправительственными силами. В то же время бойцы, поддерживаемые США, и возглавляемая курдами коалиция борются с войсками Башара Асада на северо-востоке страны. Повстанцам уже удалось захватить около десятка населенных пунктов к северу от города Хама.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия начала выводить свои корабли с военно-морской базы в сирийском Тартусе. Причиной стало, очевидно, приближение к этой базе линии боевого столкновения между войсками режима диктатора Башара Асада и силами повстанцев.

Напомним, ранее в ГУР рассказали, что ситуация в Сирии продолжает обостряться. Российские военные, находящиеся на территории Сирии, сталкиваются со значительными трудностями из-за успехов оппозиционных сил. В военной разведке Украины утверждают, что они бегут с позиций, оставляя оружие и технику.