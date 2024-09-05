В Швейцарии хотят запретить ХАМАС на пять лет: что происходит

Федеральный совет Швейцарии предложил парламенту запретить ХАМАС и связанные с ним организации. Если соответствующий закон примут, такие организации и группы будут считатся террористическими.

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Новую законодательную норму можно ввести на пять лет с возможностью продления парламентом по обычной законодательной процедуре. Решение касательно ХАМАС правительство рассмотрело на заседании 4 сентября, сообщается на официальном портале.

Запрет коснется ХАМАС, организаций, которые являются преемниками ХАМАС или действуют под прикрытием, организаций и групп, которые действуют по мандату или от имени ХАМАС.

Отдельного наказания политики решили не вводить, поскольку в Уголовном кодексе страны уже есть общая статья, предусматривающая ответственность для участие или поддержку террористических групп. Нарушителей ждет штраф либо тюремное заключение на срок до 20 лет.

Федеральный совет указал, что инициатива "укрепляет внутреннюю безопасность Швейцарии и помогает обеспечить соблюдение международного публичного права". Закон предоставит федеральным властям необходимые инструменты для принятия мер против любой деятельности ХАМАС или поддержки этой организации в Швейцарии.

Как сообщал OBOZ.UA, 4 сентября Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения ряду главарей группировки ХАМАС за нападение на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года. Обвинения связаны с гибелью граждан Америки в ходе атаки.

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