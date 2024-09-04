В США выдвинули обвинения лидерам ХАМАС за нападение на Израиль 7 октября: что это значит

Министерство юстиции США предъявило уголовные обвинения ряду главарей группировки ХАМАС за нападение на Израиль, которое произошло 7 октября 2023 года. Обвинения связаны с гибелью граждан Америки в ходе атаки.

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Об этом в среду, 4 сентября, сообщила пресс-служба американского ведомства. Обвинения в терроризме и сговоре с целью убийства американских граждан объявлены против шести высокопоставленных лидеров ХАМАС.

"Министерство юстиции предъявило Яхье Синвару и другим высокопоставленным лидерам ХАМАС обвинения в финансировании, руководстве и контроле за кампанией по убийству американских граждан и созданию угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов, которая длилась десятилетиями", – заявил министр юстиции и по совместительству генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

Он напомнил, что 7 октября было убито около 1200 человек, в том числе – более 40 граждан США.

Одним из обвиняемых стал нынешний глава политбюро ХАМАС Яхья Синвар, а также бывший лидер группировки Исмаил Хания, который был убит в Тегеране в июле 2024 года. Обвинения также предъявлены бывшему главе военного крыла ХАМАС Мохаммеду Дейфу (был убит в июле), бывшему заместителю Дейфа Марвану Иссе (вероятно, убит в марте), главе офиса ХАМАС по работе с диаспорой Халеду Машалю и главе комитета ХАМАС по связям за рубежом Али Бараке.

В общей сложности трое из шести обвиняемых, указанных в жалобе, считаются мертвыми.

"Обнародованные сегодня обвинения являются лишь частью наших усилий, направленных на все аспекты операций ХАМАСа", – добавил Гарленд.

Как сообщал OBOZ.UA, в ЦАХАЛ заявили, что нашли в одном из туннелей в секторе Газы тела шести заложников, убитых боевиками ХАМАС. Среди убитых – уроженец Калифорнии Герш Гольдберг-Полин. По словам военных, заложников террористы "жестоко убили" незадолго до того, как до них добрались армейцы.