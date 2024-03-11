В штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции: страна официально стала 32 членом Альянса. Видео

В понедельник 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе подняли флаг Швеции, чем засвидетельствовали официальное вступление страны в военный блок. Таким образом Швеция стала 32 членом Альянса.

После церемонии поднятия флага генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и премьер-министр Швеции Кристерссон сделали совместное заявление. Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Генсек НАТО отметил, что спустя более чем 200 лет нейтралитета Швеция присоединилась к самому сильному и успешному военному альянсу. В свою очередь премьер Швеции Кристерссон заявил, что ситуация в регионе не была настолько угрожающей со времен Второй мировой войны.

Также глава шведского правительства подчеркнул, что в обозримом будущем Россия будет оставаться угрозой для Швеции и НАТО в целом.

"Швеция подала заявку на присоединение к обороне НАТО, чтобы получить безопасность, а также обеспечить безопасность. Наша поддержка Украины является фундаментальной частью этого", – сказал Кристерссон.

Столтенберг подчеркнул, что Швеция теперь имеет защиту, которую предоставляет статья 5 о гарантиях свободы и безопасности членов Альянса. При этом генсек НАТО подчеркнул, что Швеция принесла с собой состоятельные вооруженные силы и первоклассную оборонную индустрию.

"Вступление Швеции делает НАТО сильнее, предоставляет Швеции больше безопасности, а весь Североатлантический союз делает лучше защищенным. Сегодняшнее вступление демонстрирует, что дверь НАТО остается открытой и что каждая страна имеет право на выбор своего собственного пути", – говорится в заявлении Столтенберга.

Также перед церемонией поднятия шведского флага генсек НАТО добавил, что следующим сине-желтым флагом в штаб-квартире Альянса может быть украинский.

Напомним, Швеция вместе с Финляндией решили вступить в НАТО после 24 февраля 2022 года, когда Россия развязала против Украины полномасштабное вторжение. Заявки были поданы 15–16 мая. 5 июля страны приобрели официальный статус потенциальных членов военного блока. Однако заявку Швеции в НАТО парламент Турции одобрил только 23 января 2024 года, Венгрия – 26 февраля 2024 года.

Ранее сообщалось, что в феврале Швеция объявила 15-й пакет военной помощи для Украины. Он является рекордным и достигает почти 700 миллионов долларов, или более 7 миллиардов шведских крон. В пакет помощи вошли боеприпасы, вооружение и десантные катера класса CB90.

Как сообщал OBOZ.UA, страны НАТО внедряют ротационную модель противовоздушной обороны в Литве. Там будут размещены зенитно-ракетные комплексы Patriot. Таким образом, Литва станет первой страной Балтии, которая будет иметь ротационные силы ПВО НАТО.

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