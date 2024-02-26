Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО: что это значит
В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии официально проголосовал за членство Швеции в НАТО. "За" высказалось 188 представителей парламента и 6 – "против".
Соответствующее решение поприветствовал в соцсети Х генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Швеция станет 32-м союзником Альянса и "сделает всех нас сильнее и безопаснее".
Теперь ожидается подписание документа президентом Венгрии и его последующая публикация в официальном вестнике.
Венгрия была последней страной, которая блокировала вступление Швеции в Альянс. Это решение важно для Украины, поскольку оно было обязательным условием для предоставления нашей стране шведских истребителей 4-го поколения JAS39 Gripen.
Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что парламент Венгрии в скором времени будет готов ратифицировать членство Швеции в НАТО.
"Это хорошая новость, что наш спор со Швецией скоро будет урегулирован. Мы идем в том направлении, чтобы в начале весенней сессии парламента мы могли ратифицировать вступление Швеции в НАТО", – сказал Орбан 18 февраля.
Также он заявил, что вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сделал шаги по "восстановлению доверия" между двумя странами, не уточнив, какие именно это были шаги.
Отметим, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, что стало историческим сдвигом в ее политике безопасности, вызванным вторжением России в Украину.
Как сообщал OBOZ.UA:
– 30 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Швеции придется снова ждать ратификацию своей заявки о вступлении в НАТО Венгрией, которая оставалась единственной страной, не давшей согласия на членство Королевства в Североатлантическом альянсе.
– 5 февраля депутаты правящей партии Венгрии "Фидес" не пришли на внеочередное заседание парламента, на котором планировалось голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО.
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