Парламент Венгрии ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО: что это значит

В понедельник, 26 февраля, парламент Венгрии официально проголосовал за членство Швеции в НАТО. "За" высказалось 188 представителей парламента и 6 – "против".

Соответствующее решение поприветствовал в соцсети Х генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он отметил, что Швеция станет 32-м союзником Альянса и "сделает всех нас сильнее и безопаснее".

Теперь ожидается подписание документа президентом Венгрии и его последующая публикация в официальном вестнике.

Венгрия была последней страной, которая блокировала вступление Швеции в Альянс. Это решение важно для Украины, поскольку оно было обязательным условием для предоставления нашей стране шведских истребителей 4-го поколения JAS39 Gripen.

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщал, что парламент Венгрии в скором времени будет готов ратифицировать членство Швеции в НАТО.

"Это хорошая новость, что наш спор со Швецией скоро будет урегулирован. Мы идем в том направлении, чтобы в начале весенней сессии парламента мы могли ратифицировать вступление Швеции в НАТО", – сказал Орбан 18 февраля.

Также он заявил, что вместе с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сделал шаги по "восстановлению доверия" между двумя странами, не уточнив, какие именно это были шаги.

Отметим, что Швеция подала заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года, что стало историческим сдвигом в ее политике безопасности, вызванным вторжением России в Украину.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 30 января министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Швеции придется снова ждать ратификацию своей заявки о вступлении в НАТО Венгрией, которая оставалась единственной страной, не давшей согласия на членство Королевства в Североатлантическом альянсе.

– 5 февраля депутаты правящей партии Венгрии "Фидес" не пришли на внеочередное заседание парламента, на котором планировалось голосование по заявке Швеции на присоединение к НАТО.

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