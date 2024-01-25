Эрдоган утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган официально утвердил ратификацию Турцией членства Швеции в НАТО. Таким образом, процесс утверждения Анкарой членства скандинавского королевства в Альянсе официально завершен.
Об этом сообщает официальная правительственная газета. Процесс ратификации протокола занял более полутора лет.
Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 23 января, парламент Турции одобрил заявку Швеции на членство в НАТО. Из 346 голосов в турецком парламенте 287 были за членство Швеции в НАТО, 55 – против, остальные воздержались.
Основная претензия Турции к Швеции заключалась в том, что Анкара обвиняла эту страну в предоставлении убежища членам боевых групп, которых Турция считает террористами. В первую очередь речь идет о запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Напомним, что президент Эрдоган еще в октябре 2023 года на саммите НАТО в Брюсселе подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО. После этого документ был направлен парламенту страны для ратификации.
Как стало известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду, 24 января, призвал парламент своей страны ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО. С таким призывом он обратился сразу же после того, как генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг провел с ним телефонный разговор.
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