НАТО перемещает ракеты ближе к российским границам: в Литве рассказали о планах

Страны НАТО внедряют ротационную модель противовоздушной обороны в Литве. Там будут размещены зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Таким образом, Литва станет первой страной Балтии, которая будет иметь ротационные силы ПВО НАТО. Как пишет Newsweek, такие действия альянса являются ответом на призывы балтийских стран усилить обороноспособность Европы в регионе.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сказал на пресс-конференции в четверг, что системы ПВО введут в эксплуатацию в этом году.

Во время Вильнюсского саммита НАТО, который состоялся летом 2023 года, была достигнута договоренность о создании ротационной системы, в рамках которой страны Альянса будут развертывать средства ПВО в странах Балтии на определенный период времени.

Анушаускас не сообщил, какие именно страны Запада принимают участие в первом раунде развертывания ПВО в Литве, но сказал, что оборудование включает в себя ЗРК Patriot.

"Ожидается, что этот принцип не будет разовым на несколько месяцев, а охватит все календарные месяцы и значительно увеличит наши возможности противовоздушной обороны", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба спрогнозировал, что в случае нападения РФ на страны Балтии страна-агрессор терпит поражение, однако последствия войны будут страшными. По словам Кулебы, балтийские города будут напоминать сегодняшние Бахмут и Авдеевку.

– Эстония, Латвия и Литва на случай вторжения РФ строят так называемую линию обороны Балтии, которая состоит из заграждений и бункеров.

– В ISW констатировали, что Кремль создает информационные условия для возможной эскалации против стран Балтии. В частности, президент России Путин сделал ряд заявлений о депортации из Латвии граждан России, не продливших разрешения на постоянное проживание в этой стране, и заявил, что это "непосредственно влияет на безопасность РФ".

– 7 марта Швеция официально вступила в НАТО. Ее флаг над штаб-квартирой альянса в Брюсселе поднимут 11 марта.

– На днях в Литве объявили о передаче новой партии военной помощи Украине. В нее вошли 155-мм артиллерийские снаряды, в которых наиболее остро нуждаются Силы обороны.

– Глава МИД Польши Радослав Сикорский накануне заявил, что некоторые страны НАТО уже отправили в Украину своих военных. Он также поддержал инициативу президента Франции Эммануэля Макрона по отправке в Украину контингента НАТО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!