В Северной Ирландии выборы выиграла партия, выступающая за отделение от Великобритании

Выступающая за единую Ирландию партия "Шинн Фейн" впервые за 100-летнюю историю заняла первое место на выборах в Северной Ирландии. Таким образом политическая сила получила шанс назначить первого министра.

Об этом сообщает Reuters. Конечная цель объединения, лидер которого Мишель О'Нил назвала результаты голосования историческими, – референдум о выходе региона из состава Великобритании и объединении с Ирландской Республикой.

В ходе выборов партия получила 27 мест. Она обогнала Демократическую юнионистскую партию (DUP), у которой 25 места. В последней уже заявили, что могут бойкотировать правительство. В любом случае, итог голосования называют землетрясением для политики Северной Ирландии.

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Теперь лидер "Шинн Фейн" имеет право стать первым министром по итогам выборов. Однако формирование кабинета правительства зависит и от решения демократов назначить заместителя первого министра, поскольку в Северной Ирландии правительство возглавляют оба чиновника.

В Демократической юнионистской партии заявили, что еще не решили, назначать ли заместителя первого министра, сообщает BBC. Партия протестует против Североирландского протокола "Брекзита", который обеспечивает отсутствие "жесткой" границы с Ирландией, однако подразумевает подобие морской границы с остальной Великобританией, так как поступающие оттуда товары должны подвергаться таможенному досмотру.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Ирландии согласились направить замороженные в рамках санкций Евросоюза 1,2 млрд евро на восстановление Украины. Министр иностранных дел страны Саймон Ковени заявил, что "открыт к этому предложению".