Ирландия готова отдать замороженные российские активы в 1,2 млрд евро Украине

Власти Ирландии согласились направить замороженные в рамках санкций Евросоюза 1,2 млрд евро на восстановление Украины. Министр иностранных дел страны Саймон Ковени заявил, что "открыт к этому предложению".

"Некоторые страны-члены ЕС предложили накладывать арест на активы, которые были заморожены в рамках ситуации на Украине, и использовать их в том числе для восстановления Украины. Я открыт к этому предложению", – цитирует Ковени Irish Times.

Глава МИД Ирландии указал, что перед утверждением этого решения необходимо провести широкое обсуждение, чтобы гарантировать четкую и надежную правовую базу. При этом в ирландской оппозиции предложили использовать замороженные средства на гуманитарную помощь украинским беженцам, находящимся в их стране.

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С подобной инициативой выступили не только в Ирландии. Ранее стало известно, что США настроены привлечь российских олигархов к ответственности за развязанную Кремлем войну против Украины. Соответствующее предложение президент страны Джо Байден направил Конгрессу. В соответствии с ним, в Вашингтоне хотят получить возможность конфисковывать имущество российских олигархов и использовать его для поддержки Украины.

Об этом сообщили в Белом доме. Отмечается, что речь, идет о:

создании упрощенного административного органа для ареста и конфискации активов подсанкционных олигархов;

создании возможности передачи Украине доходов от конфискованного имущества олигархов – для возмещения ущерба от российской военной агрессии.

Также предложение Байдена, среди прочего, предусматривает:

конфискацию имущества, используемого российскими олигархами для облегчения уклонения от санкций;

использование возможности иностранных партнеров замораживать и конфисковывать богатство олигархов – это улучшит способность Соединенных Штатов работать с международными партнерами для возврата активов, связанных с иностранной коррупцией.

Как писал ранее OBOZREVATEL, Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который позволит арестовывать связанной с Россией активы. Деньги передадут Украине, а также потратят на развитие "гражданского общества в РФ" и развития демократии в стране-агрессоре.