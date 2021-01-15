В сети распространили фейковое предсказание из "Симпсонов" о штурме Капитолия США. Фото

В популярном мультсериале "Симпсоны" не было персонажа, который похож на протестующего с рогами викингов, штурмовавшего здание Капитолия США 6 января.

Как сообщает Lead Stories, "пророческую" картинку якобы из "Симпсонов" распространяют в соцсетях (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На ней персонаж "садовник Вилли" стоит на фоне Капитолия в почти идентичном наряде, как и протестующий Джейкоб Энтони Ченсли (известный как Джейк Анджели или "шаман" движения QAnon), кадры с которым у здания Конгресса разлетелись по всем мировым СМИ.

Однако пресс-секретарь "Симпсонов" Антония Коффман заявила, что "садовник Вилли" никогда не был одет как упомянутый протестующий. Есть изображение, на котором он стоит в мятежной позе перед мэрией Спрингфилда. Но он без головного убора и без татуировок, а лицо не раскрашено.

"Нет, это не из нашего шоу... Мы не создавали этот образ, его создал интернет", – сказала она.

Напомним, лицом штурма Капитолия в Вашингтоне, который устроили сторонники пока еще действующего президента США Дональда Трампа, стал раздетый по пояс мужчина в шапке с мехом и рогами.

Сейчас Ченсли находится под стражей по обвинению в насильственном проникновении в Капитолий и нарушении правопорядка. Он отвергает все обвинения. На первом слушании в суде защитник "шамана" заявил, что тот отказался от пищи с момента ареста.

"Пророческую" картинку якобы из "Симпсонов" распространяют в соцсетях Facebook Kenedra Smith

На самом деле "садовник Вилли" выглядел так leadstories.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

6 января сторонники президента США Дональда Трампа прервали заседание Конгресса, который собрался, чтобы официально объявить Джо Байдена новым лидером страны. Толпы протестующих штурмовали здание и прорвались внутрь.

Во время столкновений погибли 5 человек. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит, в которую выстрелили в упор. А в больнице от полученных при столкновении с протестующими травм умер полицейский.