В сети показали "тысячи водопадов" в Индонезии. Видео

В сети показали необычный водопад Тумпак-Сьюу, также известный как Кобан-Сьюу, расположенный в Индонезии.

Он является ярусным водопадом, расположенным между округом Пронодживо и округом Ампельгадинг. Его название переводится с яванского как "тысяча водопадов", сообщает DW в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водопад омывается Семеру, активным вулканом и самой высокой горой на Яве. Название, скорее всего, возникло из-за появления множества различных водопадов в одной, полукруглой области.

"Этот невероятный водопад – Tumpak Sewu – можно увидеть на индонезийском острове Ява. С яванского его название переводится как "тысяча водопадов". Хотя, посмотрите-ка сами!" – говорится под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во временно оккупированном Россией Крыму практически исчез популярный среди туристов водопад Серебряные струи.