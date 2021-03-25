В сети показали "тысячи водопадов" в Индонезии. Видео

Карина Бондаренко Мир 03:40, 25.03.2021

В сети показали необычный водопад Тумпак-Сьюу, также известный как Кобан-Сьюу, расположенный в Индонезии.

Он является ярусным водопадом, расположенным между округом Пронодживо и округом Ампельгадинг. Его название переводится с яванского как "тысяча водопадов", сообщает DW в Twitter (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Водопад омывается Семеру, активным вулканом и самой высокой горой на Яве. Название, скорее всего, возникло из-за появления множества различных водопадов в одной, полукруглой области.

"Этот невероятный водопад – Tumpak Sewu – можно увидеть на индонезийском острове Ява. С яванского его название переводится как "тысяча водопадов". Хотя, посмотрите-ка сами!" – говорится под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, во временно оккупированном Россией Крыму практически исчез популярный среди туристов водопад Серебряные струи.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Зеленский хочет раздать украинцам деньги, создав экономические паспорта: в чем суть идеи

Больницы забиты, людей кладут в коридорах: COVID-19 с новой силой ударил по Николаеву

Захарченко и других предателей Украины лишили государственных наград

Компания UPG расширяет сеть АЗК в Украине

Данилов о локдауне: может быть закрыта вся Украина