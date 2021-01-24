В Крыму пересох водопад Серебряные струи. Фото

Во временно оккупированном Россией Крыму практически исчез популярный среди туристов водопад Серебряные струи.

Фото его нынешнего вида обнародовали на странице блога RoksolanaToday&КрымUA в Twitter. На кадрах видно, что от ранее полноводного рекреационного объекта остались лишь несколько струй, замерзших в сосульки (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

"Водопад Серебряные струи. Странные остатки", – подписали снимки их авторы. Причина такого исчезновения уникальных мест на Крымском полуострове – водный коллапс, который начался во время российской оккупации.

Отметим, что ранее крымские гиды постоянно завлекали отдыхающих экскурсиями на этот водопад. Поход к нему называли второй частью похода в Большой каньон Крыма. Кроме того, людям предлагали искупаться в природных ваннах, которые образовались возле него.

"Пятиметровый водопад Серебряные струи эффектен после дождя. Летом он напоминает занавеску из нанизанных на нитки стекляшек, за них можно спрятаться. Все крымские водопады шумят, а этот – поет. Но бывают дни и летом, когда водопад полноводен, как после дождя", – писали ранее в объявлениях экскурсоводы.

Водопад Серебряные струи расположен в 4,5 км южнее села Соколиного, в ущелье, образованном рекой Сары-Узень. Второе название водопада – Чаин-Су или Сары-Су. Название Сары (в переводе с крымскотатарского – желтая) получено по желтому цвету туфовых отложений, выносимых водой из недр гор.

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