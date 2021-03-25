У мережі показали "тисячі водоспадів" в Індонезії. Відео

У мережі показали незвичайний водоспад Тумпак-Сьюу, також відомий як Кобан-Сьюу, розташований в Індонезії.

Він є ярусним водоспадом, розташованим між округом Проноджіво й округом Ампельгадінг. Його назва перекладається з яванської як "тисяча водоспадів", повідомляє DW у Twitter (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Водоспад омивається Семеру, активним вулканом і найвищою горою на Яві. Назва, найімовірніше, виникла через появу безлічі різних водоспадів в одній, напівкруглій ділянці.

"Цей неймовірний водоспад – Tumpak Sewu – можна побачити на індонезійському острові Ява. З яванської його назва перекладається як "тисяча водоспадів". Хоча, подивіться-но самі!" – йдеться під відео.

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