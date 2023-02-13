В секторе Газа прогремели взрывы, Израиль заявил о попадании в ракетный завод ХАМАС

В секторе Газа утром 13 февраля прогремели сильные взрывы. В это же время израильские военные заявили, что атаковали подземный объект, используемый исламистами ХАМАС в палестинском анклаве для производства ракет.

Видео дня

Накануне в Израиле заявляли об уничтожении ракеты, выпущенной над границей из Газы. Об этом сообщает издание Reuters.

Официальной информации о последствиях авиаударов по объектам ХАМАС пока не поступало. Также неизвестно, есть ли погибшие или раненые в результате взрывов в секторе Газа.

В то же время свидетели утверждают, что между палестинцами и армией Израиля произошла перестрелка. Израильские войска окружили дом в городе Наблус, после чего последовала стрельба и возможные жертвы.

В свою очередь, группировка палестинских боевиков "Логово львов" заявила, что устроила засаду на израильское армейское подразделение в Наблусе. При этом ЦАХАЛ пока никак не прокомментировал это.

Палестинские источники сообщили, что израильские сухопутные войска также обстреляли пограничные позиции ХАМАС. В израильских городах у границы с Газой зазвучали сирены, предупреждая о возможных новых ракетных пусках.

ХАМАС – палестинское исламистское движение и политическая партия, образованные вскоре после начала Первой палестинской интифады (арабское освободительное движение). Движение ХАМАС с 2007 года после победы на выборах 2006 года удерживает власть в секторе Газа. ХАМАС признали террористической организацией Израиль, Канада, США, Великобритания, страны Европейского Союза и Япония, а также запретили в Иордании и Египте. Австралия признает террористическим только военное крыло ХАМАС.

Напомним, Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по боевикам ХАМАС в секторе Газа. Истребители уничтожили объекты по производству оружия, принадлежащие террористической организации.

Ранее сообщалось, что истребители Армии обороны Израиля атаковали место производства ракет в секторе Газа. Удар по боевым позициям террористической организации ХАМАС стал ответом на стрельбу по истребителям и ракетный обстрел ЦАХАЛ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!