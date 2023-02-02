Израиль нанес удары в секторе Газа по объекту боевиков, связанному с производством оружия: подробности

Силы обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по боевикам ХАМАС в секторе Газа. Истребители уничтожили объекты по производству оружия, принадлежащие террористической организации.

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Удар стал ответом на запуск ракеты из Газы по Израилю. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Twitter (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В Вооруженных силах Израиля отметили, что в результате удара был поражен производственный объект по изготовлению химического сырья. Также истребители атаковали объект по производству оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС.

"ЦАХАЛ возлагает на ХАМАС ответственность за всю террористическую деятельность, исходящую из Газы, и он столкнется с последствиями нарушений безопасности против Израиля", – говорится в сообщении Сил обороны.

ХАМАС – палестинское исламистское движение и политическая партия, образованные вскоре после начала Первой палестинской интифады (арабское освободительное движение). Движение ХАМАС с 2007 года после победы на выборах 2006 года удерживает власть в секторе Газы. ХАМАС признан террористической организацией Израилем, Канадой, США, Великобританией, странами Европейского союза и Японией, а также запрещен в Иордании и Египте. Австралия террористическим признает только военное крыло ХАМАС.

Напомним, ночью 27 января израильский "Железный купол" сбил две ракеты, выпущенные по стране из сектора Газа. Сигнал воздушной тревоги прозвучал в городе Ашкелон, расположенном на побережье Средиземного моря.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна может передать Украины системы противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о "Железном купле". На сегодняшний день израильское правительство изучает этот вопрос.

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