В Сейме Литвы спели гимн Украины в годовщину полномасштабного вторжения России. Видео

В пятницу, 24 февраля, по всему миру выражают солидарность с Украиной в борьбе против российского агрессора. В годовщину полномасштабного вторжения РФ в Сейме Литвы спел гимн нашего государства.

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Об этом сообщили на сайте парламента Литовской Республики и опубликовали соответствующее видео. Накануне Сеймас инициировал кампанию "Волна гимна за Украину".

"Сегодня, через год после полномасштабного вторжения России в Украину, сообщество Сейма присоединилось к волне солидарности за Украину, исполнив украинский гимн вместе с украинцами в символическом месте – зале Акта 11 марта. Таким образом сообщество Сейма напомнило миру, что Литва будет стоять рядом с украинцами до их окончательной победы", – говорится в сообщении.

Вместе с депутатами литовского Сейма гимн исполняют и волонтеры Украинского центра.

Как видно на кадрах, участники акции одеты в украинские вышиванки и наряды в сине-желтых цветах. Депутаты Сейма держат в руках папки с нотами и словами гимна, на которых изображена украинская символика – флаг и герб.

Сегодня, 24 февраля, исполняется ровно год, как соседняя страна-террорист РФ начала полномасштабную войну против нашего государства. Год, который украинцы мужественно выстояли в борьбе с превосходящим в десятки раз врагом, удивив весь мир непокоренностью, несокрушимостью и отвагой.

В этот день мир демонстрирует свою твердую поддержку Украины и солидарность с ней в борьбе против российского агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL:

К годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину в Великобритании прошла акция в поддержку нашей страны. В Лондоне перед посольством страны-террориста России активисты выкрасили проезжую часть в цвета украинского флага.

В столице Франции Париже подсветили Эйфелеву башню синим и желтым цветами. Украинскими национальными красками засияло и здание Европарламента в Брюсселе.

Поддержали Украину и беларусы – в Минске подняли сине-желтое знамя.

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