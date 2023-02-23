Эйфелевую башню в Париже и здание Европарламента в Брюсселе подсветили сине-желтыми цветами в знак поддержки Украины. Фото

Страны Запада продолжают демонстрировать свою твердую поддержку и солидарность с Украиной в борьбе против российского агрессора. В преддверии годовщины полномасштабного нападения РФ на наше государство, здание Европейского парламента в Брюсселе и Эйфелева башня во Франции засияли сине-желтыми цветами.

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Соответствующие фото опубликовали Telegram-каналы. Поддержали инициативу и в Израиле, где цветами украинского флага подсветили здание мэрии города Хайфа.

Комментируя освещение главного символа Франции, мэр Парижа Анн Идальго заявила, что парижане хотят выразить поддержку украинцам.

Напомним: всемирно известный художник по свету Герри Хофштеттер к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину приехал с арт-туром "Чествование памяти. Свет для надежды" во Львов. В рамках акции художник подсветил самые известные здания города символическими паттернами в цветах государственного флага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в правительстве Италии заявили, что итальянский народ полностью поддерживает украинцев в их борьбе за территориальную целостность и независимость, которые пытается отобрать страна-агрессор Россия. Уровень поддержки Украины Италией достигает 99%;

– Генеральная ассамблея ООН собралась на заседание к годовщине войны в Украине и приняла резолюцию с осуждением действий России и призывом к ней немедленно прекратить боевые действия. Документ поддержали 141 страна.

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