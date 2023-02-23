В Лондоне улицу перед посольством России выкрасили в цвета украинского флага. Видео

В Лондоне (Великобритания) улицу перед посольством России выкрасили в цвета флага Украины. Теперь автомобили в одном направлении двигаются по желтой полосе, а в противоположном – по синей.

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Соответствующее видео из столицы Британии опубликовало издание Deutsche Welle 23 февраля. При помощи строительных тележек, в которых находились мешки с краской, проезжую часть активисты залили синей и желтой красками, а затем закрасили ее швабрами (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Весной 2022 года в Лондоне у посольства РФ провели похожую акцию в поддержку Украины.

Тогда фасад здания российского диппредставительства подсветили цветами украинского флага при помощи проектора.

Как известно, российское посольство в Лондоне находится по улице Kensington Palace Gardens, 5-7.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес спрогнозировал, что война в Украине продлится еще не менее года. Он подчеркнул, что для Путина человеческие жизни в его и соседней стране никакой роли не играют.