В Саудовской Аравии в ДТП с автобусом погибло более 20 человек: детали трагедии. Фото

В городе Акаба-Шаар в Асире, Саудовская Аравия, пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии 21 человек погиб и еще 29 получили ранения.

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Большинство пострадавших получили ожоги в результате пожара автобуса после столкновения. Им предоставляют необходимую помощь, сообщило издание Alekhbariya (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

ДТП произошло в понедельник, 27 марта. Причиной аварии автобуса, в котором находились люди разных национальностей, следовавшие на совершение умры, предварительно, может быть неисправность тормозов транспортного средства. В результате автобус врезался в заграждение, опрокинулся и загорелся.

Чтобы позволить отрядам гражданской обороны и Красного Полумесяца добраться до места аварии, органы безопасности закрыли Акабу. Раненые и тела были доставлены в больницы, а официальные лица все еще расследуют причины аварии.

Напомним: 19 марта на юге Бангладеш произошла масштабная авария – автобус с пассажирами врезался в ограждение шоссе и упал в придорожную канаву. Погибло по меньшей мере 19 человек, еще 25 получили ранения.

По информации правоохранителей, водитель потерял управление транспортом и врезался в перила недавно построенной крупной скоростной автомагистрали.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 3 марта в Черкасской области на трассе Киев – Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус с пассажирами вылетел в кювет;

– 25 марта в Киеве легковушка на скорости снесла автозаправочную колонку на АЗС. Событие произошло на проспекте Степана Бандеры.

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