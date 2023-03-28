В Саудовской Аравии в ДТП с автобусом погибло более 20 человек: детали трагедии. Фото
В городе Акаба-Шаар в Асире, Саудовская Аравия, пассажирский автобус попал в ДТП. В результате аварии 21 человек погиб и еще 29 получили ранения.
Большинство пострадавших получили ожоги в результате пожара автобуса после столкновения. Им предоставляют необходимую помощь, сообщило издание Alekhbariya (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
ДТП произошло в понедельник, 27 марта. Причиной аварии автобуса, в котором находились люди разных национальностей, следовавшие на совершение умры, предварительно, может быть неисправность тормозов транспортного средства. В результате автобус врезался в заграждение, опрокинулся и загорелся.
Чтобы позволить отрядам гражданской обороны и Красного Полумесяца добраться до места аварии, органы безопасности закрыли Акабу. Раненые и тела были доставлены в больницы, а официальные лица все еще расследуют причины аварии.
Напомним: 19 марта на юге Бангладеш произошла масштабная авария – автобус с пассажирами врезался в ограждение шоссе и упал в придорожную канаву. Погибло по меньшей мере 19 человек, еще 25 получили ранения.
По информации правоохранителей, водитель потерял управление транспортом и врезался в перила недавно построенной крупной скоростной автомагистрали.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 3 марта в Черкасской области на трассе Киев – Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус с пассажирами вылетел в кювет;
– 25 марта в Киеве легковушка на скорости снесла автозаправочную колонку на АЗС. Событие произошло на проспекте Степана Бандеры.
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