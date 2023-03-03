На трассе Киев – Одесса автобус с пассажирами вылетел в кювет: фото и видео с места ДТП

В пятницу, 3 марта, в городе Жашков Уманского района Черкасской области на трассе Киев – Одесса произошло дорожно-транспортное происшествие. Рейсовый автобус с пассажирами вылетел в кювет.

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Об этом сообщили в Уманском районном управлении полиции. Там также отметили, что пострадавших в результате ДТП нет и подчеркнули, что водитель пребывал в трезвом состоянии.

"Сегодня на улице Одесской в городе Жашков произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого рейсовый автобус Yutong съехал в кювет. Водитель автобуса, 67-летний мужчина, не справился с управлением. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Водитель пребывал в трезвом состоянии", – говорится в сообщении полиции.

За нарушение правил дорожного движения полицейские составили протокол по ч. 1 ст. 124 КУоАП ("Нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств, груза, автомобильных дорог, улиц, железнодорожных переездов, дорожных сооружений или иного имущества"). Это нарушение влечет наложение штрафа в размере двадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (850 грн).