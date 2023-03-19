В Бангладеш автобус с пассажирами слетел с моста: по меньшей мере 19 погибших, десятки человек получили ранения. Фото

В городе Мадарипур на юге Бангладеш в воскресенье, 19 марта, произошла масштабная авария – автобус с пассажирами врезался в ограждение шоссе и упал в придорожную канаву. Погибло по меньшей мере 19 человек, еще 25 получили ранения.

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Об этом сообщило издание Аljazeera. По информации правоохранителей, водитель потерял управление транспортом и врезался в перила недавно построенной крупной скоростной автомагистрали.

В результате автобус упал на девять метров в кювет. В момент ДТП в транспортном средстве находилось 40 человек.

Число погибших может возрасти, так как некоторые из раненых пассажиров находятся в критическом состоянии, сказал Ановар Хоссейн, сотрудник полиции.

"В Бангладеш часто случаются дорожно-транспортные происшествия из-за старых и плохо обслуживаемых автомобилей и дорог, а также из-за плохой подготовки водителей. Количество ДТП со смертельным исходом растут, несмотря на то, что правительство заявляет, что к 2030 году сократит их на 50%", – добавило издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Герцегаломе, недалеко от Будапешта в Венгрии, столкнулись более 40 авто, среди которых пять грузовиков. Вследствие аварии пострадали десятки человек.

В Польше произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух пассажирских микроавтобусов, в которых находились граждане Украины. В результате аварии пять человек получили ранения.

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