В Киеве легковушка на скорости снесла автозаправочную колонку на АЗС. Фото

В Оболонском районе Киева в субботу, 25 марта, легковушка на скорости снесла автозаправочную колонку на АЗС. Событие произошло на проспекте Степана Бандеры.

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Об этом сообщили в пресс-службе КАРС "Киевская служба спасения". Обстоятельства и причины аварии установят правоохранители.

По словам спасателей, 25 марта в 17.23 к ним поступило сообщение от полиции Киева о ДТП.

"На проспекте Степана Бандеры требовалась помощь в отбуксировании легкового автомобиля Hyundai. Он наехал на топливораздаточную колонку на АЗС и создал угрозу возникновения чрезвычайной ситуации", – рассказали в пресс-службе.

Спасатели КАРС с помощью спецтехники отбуксировали машину на безопасное расстояние от АЗС. Работы продолжались около 20 минут.

Напомним, в Киевской области за первые два месяца 2023 правоохранители отстранили от управления 317 водителей, у которых были признаки опьянения. За этот период в регионе произошло 10 ДТП с пострадавшими из-за граждан, управлявших транспортом нетрезвыми.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Вышгородском районе Киевской области в ночь с 25 на 26 марта на скорости столкнулись две легковушки, а затем загорелись. Предварительно в результате ДТП пострадал 11-летний мальчик.

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