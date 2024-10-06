Высший суд Румынии исключил из списка кандидатов в президенты на предстоящих выборах пророссийского ультраправого политика, лидера партии "SOS Румыния" Диану Шошоаке. Свое решение орган правосудия не объяснил, как делает это обычно.

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В то же время жалобы против пяти других кандидатов были отклонены. Об этом сообщило агентство Reuters.

Двухтуровые президентские выборы в Румынии будут проходить 24 ноября и 8 декабря. В промежутке между ними пройдут парламентские выборы. Участие в выборах на должность главы государства официально приняли 20 кандидатов. Против шести из них были выдвинуты юридические жалобы, которые суд рассмотрел в субботу, 5 октября, приняв только одну из них – против Шошоаке.

Во время вынесения решения пророссийский сенатор вела прямую трансляцию на Facebook. Она заявила своим подписчикам о сговоре и фальсификации выборов.

"Это доказывает, что американцы, евреи и Европейский Союз сговорились сфальсифицировать румынские выборы еще до их начала. Теперь мы имеем четкое доказательство того, что в Румынии обсуждается диктатура и полное отсутствие демократии", – выдала Шошоаке.

Как отмечает медиа, суд обычно обнародует подробные объяснения своих решений позже. В настоящее время ряд политиков уже назвал это решение беспрецедентной угрозой для демократических ценностей.

Между тем опросы общественного мнения показывают, что левый социал-демократ премьер-министр Марчел Чолаку, вероятнее всего, пройдет во второй тур президентских выборов, но пока неясно, с кем он будет соревноваться.

Напомним, в марте прошлого года Диана Шошоаке отметилась посягательствами на украинскую территорию по классике "методичек российской пропаганды". Политик подала законопроект, которым предложила аннексию территорий Украины: Северной Буковины, Герца, Буджака (Кагула, Болграда, Измаила), исторического Марамуреша и острова Змеиный.

Шошоаке аргументировала свое предложение желанием "восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию населения Румынии", а также попросила учесть помощь Бухареста Киеву во время войны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Также в марте 2023 Шошоаке сравнила президента Украины Зеленского с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, а нашу страну назвала "террористкой". Сенатор добавила, что Румыния должна выступить против "преступного государства", или подтвердить, что она за одну ночь "стала вассалом Украины и колонией Киева".

– На одном из пленарных заседаний в румынском парламенте Шошоаке устроила ссору и воскликнула "Слава Москве". Конфликт произошел из-за ее ноутбука, настроенного на московский IP-адрес.