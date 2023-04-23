Скандальная румынская сенаторша, посягающая на Украину, отличилась новым "перлом"

Пророссийская сенаторша в парламенте Румынии Диана Шошоакэ снова устроила скандал. Она выкрикнула "Слава Москве" в ходе ссоры, которую развязала на пленарном заседании.

Видео дня

Шошоакэ подошла к микрофону со своим ноутбуком и начала обвинять коллег в том, что они якобы нарушают закон и на сайте парламента нет повестки дня. Соответствующее видео распространили Telegram-каналы (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Политическая деятельница кричала, что парламентские документы якобы не имеют регистрационного номера, а повестка дня не открывается – сайт выдает ошибку 404.

Лидер депутатов ЕГР Ионуц Моштяну ответил Шошоакэ. Он сказал, что ей нужно сменить VPN, потому что он у нее настроен на московский IP-адрес, из-за чего сайт парламента Румынии не работает.

Видимо, это не на шутку задело Шошоакэ. "Учитывая, что ноутбук принадлежит Сенату, а вход осуществляется по Wi-Fi Палаты депутатов, это означает, что эта Палата депутатов напрямую связана с Путиным, а VPN – из Москвы! Значит, Сенат обманул! Сенат – путинский! Это путинский ноутбук с путинским VPN, с путинским Wi-Fi, да? Слава Москве!" – эмоционально отреагировала скандалистка, вернувшись к микрофону.

Напомним, ранее Шошоакэ подала законопроект, в котором предложила аннексировать территории Украины. Чиновница посягнула на Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

В МИД Украины отметили, что это "классический пример из методички российского реваншизма".

Кроме того, Шошоакэ называла Украину "государством с террористическими тенденциями", выступала против военной помощи нашей стране и проч.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее Румыния решила купить у США боевые самолеты пятого поколения F-35 для модернизацией воздушных сил.

– В Румынии заявили о намерениях построить завод по производству пороха и боеприпасов для нужд НАТО и Украины. Это будет сделано в сотрудничестве с США и Южной Кореей, необходимые контракты уже заключены.

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