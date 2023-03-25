Сенатор из Румынии, которую заподозрили в работе на РФ, снова оскорбила Украину и Зеленского

Румынский сенатор Диана Шошоаке, заподозренная в работе на РФ, снова оскорбила Украину и президента Владимира Зеленского. Она сравнила его с лидером нацистской Германии Адольфом Гитлером, а нашу страну назвала "террористкой".

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Об этом сообщает издание Sinar Sosro. Шошоаке отметила, что включение ее в базу "Миротворца" якобы свидетельствует о том, что Украина является "государством с террористическим уклоном".

"Вы осознаете, насколько Украина презирает Румынию, если позволяет себе "официально угрожать смертью" сенатору Румынии? Чем Румыния поддерживает Украину, "убийством" парламентариев, говорящих правду?" – сказала она.

Сенатор также добавила, что теперь Румыния должна выступить против "преступного государства", или подтвердить, что она за одну ночь "стала вассалом Украины и колонией Киева".

"Украина полностью дисквалифицировала себя, и это момент, когда международная общественность также должна осознать, что Украина не заслуживает оказанной ей поддержки, потому что она является потомком нацистской империи, а Зеленский не может быть кем-то другим, как Гитлером", – отметила она.

Напомним, в Румынии пророссийский сенатор парламента Диана Шошоаке подала законопроект, которым предложила аннексию территорий Украины. Чиновница посягнула на Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и Змеиный остров.

На выпад румынского политика уже отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины. Представитель МИД Олег Николенко написал в своем Facebook, что предложение Шошоаке является "классическим примером из методики российского реваншизма".

Аналитики Института Роберта Лансинга считают, что Диана Шошоакэ стала участницей операции военной разведки России. Этот ход Москвы "лежит на поверхности", поскольку ГРУ РФ в Европе переживает глубокий кризис, а его "трюки" становятся все более примитивными.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Румынии заявили о намерениях построить завод по производству пороха и боеприпасов для нужд НАТО и Украины. Это будет сделано страной в сотрудничестве с США и Южной Кореей, необходимые контракты уже заключены.

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