В Румынии поклонники Джорджеску вышли на протесты: требуют вернуть аннулированные результаты первого тура. Фото

Несколько тысяч сторонников пророссийского политика Келина Джорджеску вышли на протест возле здания румынского парламента. Они требуют отмены решения Конституционного суда об аннулировании результатов первого тура президентских выборов и возобновлении второго тура голосования.

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Об этом сообщило издание NewsMaker. По данным местных СМИ, акцию под названием "Великое юридическое объединение румын" организовал сам Джорджеску, баллотировавшийся как независимый кандидат.

Участники держат плакаты с надписями: "Верните второй тур", "Келин Джорджеску — человек Божий", "Бог с нами, будьте и вы с нами". Также протестующие принесли на демонстрацию флаги и иконы.

Прибывшие из разных регионов страны манифестанты призывают возобновить второй тур президентских выборов. Адвокаты Джорджеску обратились в суд с требованием немедленно возобновить избирательный процесс, утверждая, что решение суда противоречит Конституции.

Сам Келин Джорджеску находится за рубежом. В своем обращении в социальных сетях 9 января он сообщил, что вместе с командой юристов будет подавать жалобы в европейские судебные инстанции и не сможет присутствовать на акции.

Напомним, 24 ноября в Румынии состоялся первый тур президентских выборов, где Джорджеску, ультраправый политик, получил большинство голосов. Второе место заняла Елена Ласкони, лидер проевропейской Либеральной партии "Союз спасения Румынии". Однако 6 декабря Конституционный суд аннулировал результаты первого тура из-за заявлений спецслужб о гибридной атаке со стороны России.

Как сообщал OBOZ.UA:

8 декабря должен был состояться второй тур президентских выборов, в котором Джорджеску должен был соревноваться с Еленой Ласкони. Однако на днях Конституционный суд Румынии отменил результаты первого тура и второй тур не состоялся.

Генпрокуратура Румынии расследует российское вмешательство в президентские выборы.А перед этим румынский Высший совет обороны рассекретил документы об агрессивной предвыборной кампании Келина Джорджеску в соцсети TikTok. Для повышения его популярности было использовано около 25 тысяч аккаунтов, которые манипулировали общественным мнением.

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