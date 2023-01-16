В Румынии на пляж вынесло двигатель ракеты: находку передадут минобороны. Видео

В Румынии на пляж в районе отеля Гура Портитей в Сэчеле вечером 15 января выбросило часть ракеты. Эксперты идентифицировали объект как ракетный двигатель, который не представлял опасности.

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К тому, чтобы убрать ракетный элемент из пляжа, привлекались пиротехники, передает Digi 24. Находку передадут сотрудникам министерства обороны страны (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"На месте экипаж в составе трех унтер-офицеров и офицера идентифицировал объект как ракетный ускоритель. Его подняли и поставили на хранение, и в течение сегодняшнего дня [16 января] он будет передан специализированным структурам МО", – заявили в отделении Службы чрезвычайных ситуаций Добруджи.

Эксперты объяснили, что это не боевая часть, а компонент, который приводит ракету в движение. О какой именно ракете идет речь, еще выясняется.

В Службе чрезвычайных ситуаций добавили: в случае обнаружения элементов боеприпасов жители Румынии должны позвонить по номеру 112, уведомить местную мэрию или ближайший полицейский участок.

Там также напомнили основные правила безопасности: нельзя поднимать, перемещать или трогать подозрительные предметы.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российская Федерация 14 января снова совершила массированный ракетный удар по Украине. Разрушения есть на объектах критической инфраструктуры. Пострадали и дома мирных жителей, в частности в Днепре, где погибло по меньшей мере 40 человек, ранены больше 70.

– После вражеского ракетного обстрела на территории Молдовы были обнаружены обломки ракет. Их нашли молдавские пограничники возле КПП Ларга на границе с Украиной.

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