Люди продолжают нести игрушки, цветы и лампадки на место ракетного удара в Днепре: разбор завалов продолжается. Фото

К разрушенному российской ракетой дому на ул. Набережная Победы в Днепре 16 января продолжают приносить лампадки и свечи, детские игрушки и цветы. По состоянию на 14:00 понедельника известно уже о 40 жертвах и 75 пострадавших мирных жителях.

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Разбор завалов продолжается более 40 часов. На месте развернули штаб, где фиксируют обращения людей, лишившихся жилья. Работает полевая кухня, помощь оказывают волонтеры-юристы и психологи, передает "Радио свобода".

ГСЧС Украины в своем канале в Telegram сообщила: на 13:00 спасены 39 человек (из них 6 детей). 40 мирных жителей (в том числе 3 ребенка) погибли, травмированы 75 (из них 14 несовершеннолетних).

Всего получено 46 сообщений о без вести пропавших лицах (информация о 12 из них уже установлена).

Пожар на завалах был ликвидирован еще вчера, 15 января, в 15:32 (общая площадь – 70 квадратных метров).

Развернуто 14 палаток для обогрева и питания пострадавших, выдачи одежды и вещей первой необходимости, а также для обеспечения работы органов управления.

Психологами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оказана помощь 98 пострадавшим. Всего к работам привлечены 577 человек и 103 единиц техники, из них от ГСЧС – 155 сотрудников и 39 машин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались только тонны завалов, лежащих на земле.

– Прилет уничтожил 72 квартиры, разрушил более 230. Многие мирные жители оказались под руинами собственного дома. С 15 по 17 января в Днепре объявлен траур по погибшим.

– В Воздушных силах ВС Украины сообщили: разрушения вызвала авиационная ракета Х-22. Она имеет боевую часть 950 кг и предназначена для уничтожения авианосных групп в море.

– Украинская художница Мария Лонюк посвятила новую трогательную картину жертвам российского ракетного удара по дому в Днепре.

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