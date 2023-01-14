В Молдове у границы с Украиной обнаружили обломки ракеты. Фото

После ракетной атаки России по Украине 14 января на территории Молдовы снова обнаружены обломки ракет. Их нашли молдовские пограничники возле КПП Ларга на границе с Украиной.

Видео дня

Зону падения обломков ракеты оцепили правоохранители, в приграничном районе увеличили число патрулей. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Республики Молдова.

Согласно сообщению, сотрудники пограничной полиции Молдовы обнаружили обломки ракеты возле КПП Ларга на границе с Украиной после российской ракетной атаки на Украину.

"После массированных бомбардировок Украины Россией патруль пограничной полиции обнаружил обломки ракеты сегодня днем в районе пограничного сектора Ларга (Бричанский район)", – отмечено в сообщении ведомства.

По данным МВД Молдовы, зону выявления обломков ракеты оцепили. На приграничной с Украиной территории увеличили число патрулей.

Там также напомнили, что это уже третья ракета, обломки которой падают в Молдове после массированных ударов РФ по Украине.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 5 декабря в Молдове вблизи города Бричаны обнаружили ракету. В тот день РФ также атаковала Украину.

Вскоре после "находки" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что упавшая в Молдове ракета точно имеет отношение к РФ.

Впрочем, Россия угрожает Молдове не только падениями своих ракет. В декабре президент страны Мая Санду заявила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове. По ее словам, коррумпированные группы внутри страны вместе с пророссийскими политсилами, которые поддерживаются Кремлем, организовали протесты с целью дестабилизации ситуации.

А в молдовской Службе разведки и безопасности заявили, что Россия готовит вторжение в Молдову в 2023 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!