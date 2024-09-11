В Румынии хотят изменить законодательство, чтобы разрешить сбивать дроны, залетающие на территорию страны

В Румынии Комитет Сената по обороне планирует рассмотреть изменения в законодательство, которые дадут военным право сбивать дроны, нарушающие воздушное пространство страны. Этот вопрос должен быть рассмотрен 11 сентября на заседании сенатского комитета.

Видео дня

Об этом сообщило информационное агентство Agerpres, ссылаясь на свои источники в румынском парламенте. На заседании сенатского комитета будут присутствовать представители Министерства национальной обороны Румынии.

В частности, парламентарии пригласили министра обороны Ангела Тилвара, "чтобы задать ему вопрос о конкретных мерах, предпринятых для защиты воздушного пространства Румынии от российских вторжений".

"Румыны заслуживают объяснений относительно российских беспилотникрв, которые бесконтрольно летают в воздушном пространстве Румынии", – утверждает источник информагентства.

Один из лидеров румынской парламентской оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" (USR) Нарцисс Мирческу раскритиковал премьера Марселя Чолаку за бездействие. По его словам, он шокирован отношением премьер-министра к нарушению воздушного пространства Румынии, которое является "актом особой тяжести".

"Российские беспилотники летали над территорией Румынии несколько десятков минут, и единственное, что мог сделать глава правительства – это пожать плечами и сказать нам, что "вот так!" В течение семи месяцев Министерство обороны жалуется, что оно не имеет законодательства для вмешательства, но правительство имеет другие приоритеты, не хочет приходить с законопроектом в парламент!", – заявил Мирческу,

USR заявляет, что будет лоббистом быстрого принятия законодательства, которое позволит румынской армии "защищать воздушное пространство и защищать румын".

Напомним, по меньшей мере два российских "Шахеда" вошли в воздушное пространство Румынии в ночь на воскресенье, 8 сентября.

Как сообщал OBOZ.UA:

Во время атаки войск РФ на Украину 8 сентября группа ударных дронов типа Shahed нарушила воздушное пространство Румынии. Румынские военные подняли авиацию, но так и не решились сбивать российские беспилотники: БПЛА вернулись в воздушное пространство Украины.

В НАТО осудили дроновую атаку страны-агрессора России на Украину, в ходе которой российские "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Там назвали действия окупантов "потенциально опасными".

Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони жестко раскритиковала правительство за бездействие в отношении российских дронов. Она призвала президента Клауса Иоганниса и премьер-министра Марселя Чолаку дать объяснения по поводу подобных инцидентов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!