'Опасные действия': в НАТО отреагировали на нарушение российским дроном воздушного пространства Румынии

В Североатлантическом Альянсе осудили дроновую атаку страны-агрессора России на Украину, во время которой российские "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Там назвали действия оккупантов "потенциально опасными".

Видео дня

Такое заявление на своем аккаунте в социальной сети Х опубликовал заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане. Группа российских ударных БПЛА нарушила воздушное пространство Румынии 8 сентября.

"НАТО осуждает ночное нарушение Россией воздушного пространства Румынии. Хотя у нас нет информации, указывающей на преднамеренную атаку России на союзников, эти действия безответственны и потенциально опасны", – написал он.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время атаки войск РФ группа ударных дронов типа Shahed нарушила воздушное пространство Румынии. Румынские военные подняли авиацию, однако так и не решились сбивать российские беспилотники: БПЛА вернулись в воздушное пространство Украины.

В министерстве обороны Румынии сообщили, что ночью подняли в небо два самолета F-16 "для мониторинга воздушной обстановки". Румынские ВВС наблюдали за траекторией движения по крайней мере одного БПЛА в воздушном пространстве страны.

"Из имеющихся на данный момент данных установлена вероятность существования зоны поражения на территории страны, в необитаемой местности, вблизи населенного пункта Периправа. Силы министерства национальной обороны с утра проводят с помощью воздушных средств и наземных групп разведку в этом районе", – говорится в заявлении.

В ведомстве осудили атаки РФ, назвав их "неоправданными и грубо противоречащими нормам международного права".

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 сентября во время очередной атаки РФ на Украину по меньшей мере пять "Шахедов" россиян снова пересекли воздушное пространство Беларуси. Поэтому с аэродрома Барановичи взлетел истребитель ВВС РБ.

Взлетали беларуские самолеты в небо для противодействия "Шахедам" и в ночь на 5 сентября: несколько российских дронов тогда сбили над Гомелем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!