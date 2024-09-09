'Абсолютно возмутительно': оппозиция Румынии раскритиковала правительство за бездействие в отношении российских дронов

Лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласкони жестко раскритиковала правительство за бездействие в отношении российских дронов, которые регулярно нарушают воздушное пространство страны. Она призвала президента Клауса Йоханниса и премьер-министра Марселя Чолаку дать объяснения относительно подобных инцидентов.

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Также Ласкони возмутилась, что румынское законодательство не позволяет сбивать беспилотники, нарушающие воздушное пространство страны. Об этом сообщает EurActiv.

В ночь на 8 сентября по меньшей мере два российских ударных беспилотника Shahed вошли в воздушное пространство Румынии, после чего власти Румынии разослали оповещение об угрозе жителям уездов Тулча и Констанца.

"Абсолютно возмутительно узнавать больше от украинцев, чем от румынских властей. Весной командующий армией попросил нас внести поправки в законодательство, чтобы мы могли сбивать беспилотники, вторгающиеся на нашу территорию. Господин Чолаку, вы контролируете 60% парламента – собираетесь ли вы что-то с этим делать? Есть ли у генерала Чукэ что-то сказать, или его босс Клаус Йоханнис заставляет его замолчать?" – заявила Ласкони.

Примечательно, что реакцией румынских властей на нарушение воздушного пространства страны стали призывы к "соблюдению международного права". В частности, Министерство иностранных дел Румынии заявило о своем "решительном осуждении этих незаконных атак".

В свою очередь премьер-министр Чолаку после нарушения воздушного пространства его страны российскими дронам выдал, что "никаких серьезных проблем нет". Также он предупредил граждан своей страны, что подобные инциденты будут продолжаться из-за войны вблизи границы с Румынией.

Также власти утверждают, что действующее законодательство не позволяет им сбивать беспилотники, которые вторгаются в воздушное пространство Румынии. Это заявление поддержал начальник Генерального штаба Румынии генерал Георгица Влад. Он заявил, что необходимо изменить законодательство, чтобы уничтожать российские БПЛА.

"В настоящее время румынская армия не может вести боевые действия в мирное время. Должно быть объявлено исключительное положение, например, осадное или военное", – сказал румынский генерал.

Напомним, что в Воздушных силах ВСУ сообщили, что во время атаки войск РФ группа ударных дронов типа Shahed нарушила воздушное пространство Румынии. Румынские военные подняли авиацию, однако так и не решились сбивать российские беспилотники: БПЛА вернулись в воздушное пространство Украины.

Ранее собщалось, что в НАТО осудили дроновую атаку страны-агрессора России на Украину, во время которой российские "Шахеды" залетели на территорию Румынии. Там назвали действия оккупантов "потенциально опасными".

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