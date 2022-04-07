Применит ли Путин ядерное оружие: эксперты указали на важные факторы – Der Spiegel

Эксперты выражают опасения, что президент России Владимир Путин ради победы в войне с Украиной пойдет на применение химического или ядерного оружия. Каким образом это можно предвидеть или опровергнуть – с помощью спутников.

На сегодняшний день вокруг Земли вращается 4852 спутника. Почти 3000 из них принадлежат США. Изображения с этих аппаратов имеют огромное значения, особенно что касается вторжения России в Украину, сообщает издание Der Spiegel.

Как отмечается, эксперты многие годы, благодаря все более точным снимкам из космоса, наблюдали за перемещением разных видов оружия в РФ.

Россия может использовать яд в Украине

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Аналитики предупреждают об опасности применения химического оружия оккупантами в Украине. Оно считается неэффективным против военнослужащих, поскольку предполагается, что у них есть средства защиты. Но оно является эффективным средством запугивания мирного населения, подавления его воли к сопротивлению.

Россия, например, может атаковать украинские города газообразным хлором, который тяжелее воздуха и может проникать в подземные убежища и вызвать удушье. Также может быть использован зарин – очень токсичное летучее вещество.

Россия всячески открещивается от обвинений, что может применить в Украине химическое оружие. Но она неоднократно была под подозрением и даже уличена в применении отравляющих веществ – Скрипали, Навальный, применение химоружия в Сирии и др.

Ранее Кремль и военное руководство страны-оккупанта заявляли о якобы намерениях Украины применить химическое оружие на Донбассе. Это насторожило экспертов, ведь у Украины нет химического оружия. А президент США Джо Байден отмечал: "У России большой опыт, когда дело доходит до обвинений других в том, что она либо уже делает, либо собирается сделать".

Есть ли угроза ядерной атаки?

В конце февраля Путин заявлял, что ядерные силы России приведены в особую боевую готовность. Специалисты начали оценивать снимки спутников в различных точках РФ относительно перемещений особо опасных грузов, подозрительной активности возле мест хранения ядерных боеголовок.

Спецслужбы США, а также НАТО не обнаружили признаков того, что Россия готовится к ядерной войне.

Директор проекта по ядерному надзору в Федерации американских ученых Ханс М. Кристенсен утверждает, что когда Россия ранее в истории готовилась к ядерной войне, она отправляла свои бомбардировщики в разные точки мира, чтобы сделать их неуязвимыми для атак. Но ничего такого на данный момент не видно.

Специалисты Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, штат Калифорния, проводят наблюдения за российскими подлодками. По их информации, обычно половина подлодок с ракетами большой дальности покидают причалы для планового патрулирования. Если причалы пусты ­– стоит сильно встревожиться. На данный момент на российских базах для подлодок не обнаружено сигналов подозрительной активности.

Эксперт-ядерщик Джеффри Льюис из Института Миддлбери рассказал, что приказ Путина об особой боевой готовности ядерных сил пока, вероятно, привел к тому, что на центральные посты было направлено большее количество военнослужащих. Но для начала ядерной войны этих сил должно быть еще больше.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Путин проигрывает войну против Украины. По этой причине единственный способ изменить ситуацию сейчас – ядерный шантаж и запугивание всего мира. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, поражение на поле боя стало для кремлевского диктатора оскорбительным. Он пытается "поднять" себя, втягивая в войну НАТО.

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