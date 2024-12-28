В России пропагандисты распространяют циничный ролик, как ПВО сбила Санта-Клауса над Москвой. Видео

Российские пропагандисты к новогодним праздникам сделали новое "социальное видео". В нем противовоздушная оборона сбивает непосредственно над Москвой санки Санты Клауса, когда тот поздравляет жителей России с Новым годом.

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Об этом рассказали в Центре противодействия дезинформации. Стражи "традиционных ценностей" больные во всю голову, считают в ЦПД.

Санта, летящий над новогодней Москвой, держит в руке банку "Кока-колы", а позади него в санях бомбы и ракеты с эмблемами НАТО. Санта по-английски, но с сильным русским акцентом говорит: "Привет, русские, вот ваши подарки!" Но уже в следующем кадре ПВО сбивает санки ракетой.

Украинцам хорошо известно, к чему могут привести в городе горящие обломки ракет, сбитых средствами ПВО. Однако российский Дед Мороз одобрил решения военных сбить санки Санты именно над центром российской столицы.

Ролик появился в сети 27 декабря, то есть на фоне сбития 25 декабря самолета, летевшего из Баку в Грозный. Впрочем, актер Дмитрий Мельников, исполнивший роль оператора ПВО, утверждает, что эта реклама никак не связана с авиакатастрофой в Актау, она была снята еще осенью.

"Это зашквар", – считает подавляющее большинство украинцев. В РФ мнения по поводу новой рекламы не столь однозначны.

"Дед Мороз не летает, потому что знает, чем это заканчивается: либо украинцы собьют, либо, скорее всего, свои", – отмечают в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, пассажирский самолет Embrae был сбит 25 декабря вблизи города Актау в Казахстане. Борт летел из столицы Азербайджана Баку в Грозный в Чечне.

Самолет подал сигнал тревоги, находясь над Каспийским морем. Он уже снижался над аэропортом Актау, но врезался в землю. Произошел взрыв. Погибли 38 из 67 человек, находившихся на борту самолета.

Украинская разведка заявила, что борт был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С1". Аналогичное заявление позже сделали официальные лица США.

В сети достаточно фото и видео, на которых видны на фюзеляже самолета следы обстрелов. Именно поэтому версия, что борт был сбит российской ПВО (отражавшей атаку украинских дронов на Грозный в то утро), уже приобрела признаки основной.

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