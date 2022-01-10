В России назвали потрясающим предварительный этап переговоров с США: подробности

Сегодня, 9 января, в Женеве состоялись предварительные консультации делегаций РФ и США. Российскую сторону представляли чиновники МИД и Минобороны, а возглавлял делегацию замминистра иностранных дел Сергей Рябков. От Штатов на встрече была замгоссекретаря США Венди Шерман и ее команда.

Об этом сообщает "РБК". Темой переговоров стали вопросы безопасности в Европе, угрозы военного вторжения российских войск в Украину и так называемые "гарантии безопасности", которые потребовал Кремль.

"Потрясающе. Мы погрузились в материю предстоящих дел. Разговор был тяжелый, он не может быть легким. В принципе деловой. Я думаю, что завтра время не будем тратить зря", – сказал Рябков после консультаций и добавил, что дискуссия прошла "ошеломляюще".

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Перед встречей, отвечая журналистам на вопрос о том, есть ли надежда на позитивный исход переговоров, он ответил: "Надежда есть всегда". "Я оптимизма никогда не теряю, всегда руководствуюсь оптимизмом", – добавил политик.

Первый замгоссекретаря Венди Шерман заявила, что США готовы обсуждать с Россией ряд двусторонних вопросов, но не станут говорить о европейской безопасности без союзников и партнеров. По этой причине темы, касающиеся НАТО, будут выноситься на встречу России с Альянсом 12 января и заседание Постоянного совета ОБСЕ в Вене 13 января.

"Заместитель госсекретаря подчеркнула приверженность США международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных государств выбирать свои альянсы", – отметили в пресс-службе Госдепа.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что не ожидает прорыва во время переговоров с РФ. По его словам, трудно расчитывать на какой-либо прогресс, когда Россия приставила пистолет к голове Украины со 100 тысячами военных у ее границ.

Американский чиновник также назвал два пути разрешения ситуации – путь диалога и дипломатии или же путь конфронтации и серьезных последствий для России, если она возобновит свою агрессию.

Также Блинкен считает, что РФ в геополитическом плане стремится добиться восстановления порядка вещей, который существовал во времена СССР. Однако, подчеркнул он, возвращение в мир сфер влияния только приведет к конфликтам, нестабильности и даже мировым войнам.

В то же время замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков посетовал, что Кремль "разочарован" сигналами США перед предстоящими переговорами по Украине и "гарантиям безопасности". Для России сценарий переговоров ожидаемый, и Москва "не планирует идти на уступки под давлением США", сказал он.

Кроме того, американское издание The New York Times накануне переговоров сообщило, что Штаты вместе с союзниками разрабатывают новый пакет санкций против РФ на случай ее вторжения в Украину. Россияне, в частности, могут остаться без ноутбуков, мобильных телефонов, холодильников, стиральных машин и прочей техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вероятность нового военного конфликта в Европе из-за Украины не исключается. Об этом свидетельствует наращивание Россией военного потенциала и угрожающая риторика Москвы.