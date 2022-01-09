В Кремле 'разочаровались' сигналами США и заявили о 'наивных' ожиданиях насчет переговоров по Украине

Основной раунд переговоров США и России по вопросам безопасности состоится в Женеве уже в понедельник, 10 января. При этом у Москвы сейчас реалистичные ожидания от этого саммита, оптимизма в настрое нет. Говорить на нем в частности должны об Украине.

Об этом "Интерфаксу" сказал заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков. Он также высказал недовольство "сигналами, которые слышались из Вашингтона и Брюсселя".

"Предполагать прогресс, тем более быстрый, наверное, было бы наивно. Это, конечно, тревожный момент, потому что перед нами поставлена задача договориться динамично, без пауз", – отметил замминистра.

При этом, заявил он, Россия не будет идти на уступки даже под давлением Соединенных Штатов. А сам сценарий переговоров Рябков назвал "ожидаемым".

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Вместе с тем, стало известно, что первый этап переговоров пройдет уже в воскресенье вечером, 9 января. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

По ее словам, настрой у российской стороны "рабочий".

Отметим, что Рябков подчеркнул: Россия не намерена обсуждать со США события в протестном Казахстане, куда РФ продолжает отправлять свои войска.

"Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается совершенно. Они должны понять, что их попытки везде и во всем видеть "руку Москвы" предсказуемы, они пусты и содержания ни для каких обсуждений здесь нет", – заявил дипломат.

Напомним, что на днях государственный секретарь США Энтони Блинкен, говоря о ситуации с войсками стран ОДКБ в Казахстане, заявил, что "если в твоем доме русские, иногда бывает сложно заставить их уйти". В МИД РФ его обвинили в ехидстве и грубо ответили.

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